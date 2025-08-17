Baudo, mondo ippica piange Pippo: "Lanciò appello per rilancio settore"

Anche il mondo dell'ippica rende omaggio a Pippo Baudo, figura iconica della televisione italiana, che nel corso della sua carriera non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla cultura popolare e alle passioni del Paese, tra cui il mondo dei cavalli. In un'intervista rilasciata nel 2018 a Rolando Luzi per Unire TV (oggi Equo TV) ed ex manager carriera agonista del capitano Varenne, in occasione della prima teatrale di Febbre da cavallo, Baudo affrontò senza filtri le criticità del settore ippico italiano. Lo ricorda F&R communication events in una nota, specificando: "Consapevole delle difficoltà che da anni affliggono gli ippodromi nazionali, il conduttore sottolineò l'urgenza di snellire la burocrazia e introdurre misure concrete per incentivare e rilanciare l'intero comparto. Parole che oggi risuonano con forza, in un momento in cui l'ippica cerca nuove strade per rinnovarsi e riconquistare il pubblico. Un ultimo saluto, dunque, da parte di un mondo che Pippo Baudo ha guardato con rispetto e partecipazione".