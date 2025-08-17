Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Baudo, mondo ippica piange Pippo: "Lanciò appello per rilancio settore"

17 Ago 2025 - 15:22

Anche il mondo dell'ippica rende omaggio a Pippo Baudo, figura iconica della televisione italiana, che nel corso della sua carriera non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla cultura popolare e alle passioni del Paese, tra cui il mondo dei cavalli. In un'intervista rilasciata nel 2018 a Rolando Luzi per Unire TV (oggi Equo TV) ed ex manager carriera agonista del capitano Varenne, in occasione della prima teatrale di Febbre da cavallo, Baudo affrontò senza filtri le criticità del settore ippico italiano. Lo ricorda F&R communication events in una nota, specificando: "Consapevole delle difficoltà che da anni affliggono gli ippodromi nazionali, il conduttore sottolineò l'urgenza di snellire la burocrazia e introdurre misure concrete per incentivare e rilanciare l'intero comparto. Parole che oggi risuonano con forza, in un momento in cui l'ippica cerca nuove strade per rinnovarsi e riconquistare il pubblico. Un ultimo saluto, dunque, da parte di un mondo che Pippo Baudo ha guardato con rispetto e partecipazione".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

I più visti di Altri Sport

MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

"Ambrogio Fogar. Le mille straordinarie vite dell'ultimo grande sognatore", Lorenzo Grossi rivive le imprese dell'esploratore

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:22
Baudo, mondo ippica piange Pippo: "Lanciò appello per rilancio settore"
15:12
Vela, si avvicina la 35esima edizione della Maxi Yacht Rolex Cup
14:01
Gp Austria: Moreira vince in Moto 2, terzo Vietti
13:02
Moto3, Piqueras vince Gp Austria, podio Munoz dopo maxi rimonta
12:07
A Gaiole in Chianti L'Eroica 2025 il 4 e 5 ottobre