Ciclismo: l'irlandese Townsend vince la Classica di Amburgo

L'irlandese Rory Townsend, portacolori della Pro Team Q.365, ha vinto la Classica di Amburgo compiendo un'autentica impresa. E' infatti è andato in fuga, assieme ad altri tre corridori, poco dopo la partenza di questa prova in linea di 207,4 km e nel finale è riuscito a resistere al ritorno del gruppo, a differenza dei due compagni di fuga, Johan Jacobs e Nelson Oliveira, che erano rimasti davanti insieme a lui e che invece sono stati 'risucchiati' dal plotone negli ultimi metri di gara. Alla fine Townsend ha vinto davanti all'ex campione del Belgio Arnaud De Lie, secondo, e al francese Paul Magnier, terzo. Il migliore degli italiani è stato Matteo Trentin, che ha chiuso al 44/o posto, mentre Jonathan Milan, considerato alla vigilia come uno dei favoriti, si è ritirato.