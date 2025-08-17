Vela, si avvicina la 35esima edizione della Maxi Yacht Rolex Cup

Organizzata dallo YCCS con il supporto dell'International Maxi Association e il Title Sponsor Rolex, l'edizione 2025 segna un'importante ricorrenza. Quarant'anni fa, era settembre del 1985, la casa orologiera svizzera avviò la sua storica collaborazione con le regate per i maxi yacht, sostenendo quella che sarebbe diventata la Maxi Yacht Rolex Cup, che nei primi anni ebbe cadenza biennale, per poi diventare il più classico degli appuntamenti annuali dello YCCS a partire dal 1999. La collaborazione tra lo YCCS e Rolex era iniziata nel 1984, con la Rolex Swan Cup, il cui quarantennale è stato celebrato lo scorso anno. Il programma dell'edizione 2025 prevede il Welcome cocktail la sera del 7 settembre e il primo segnale di partenza sarà dato alle ore 12 di lunedì 8 settembre. La sera dell'11 settembre si terrà il Gala dinner presso il ristorante sulla terrazza dello Yacht Club Costa Smeralda, mentre la sera successiva sarà la volta del Crew party in Piazza Azzurra, aperto a tutti i partecipanti. La Maxi Yacht Rolex Cup si chiuderà il 13 settembre con la cerimonia di premiazione. Sul piano agonistico, si competerà per ben due titoli mondiali: quello per la classe Maxi 1 e il campionato mondiale per la classe Maxi Grand Prix, in cui regatano anche i racer puri appartenuti in passato alla classe, oggi non più attiva, Maxi72.