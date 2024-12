Per onorare la memoria di Daniele Bagnoli la Federazione italiana pallavolo ha indetto un minuto di silenzio in occasione di tutte le gare dei campionati di Serie A che si disputeranno domenica 29 e lunedì 30 dicembre. Bagnoli, morto ieri a 71 anni, è stato uno degli allenatori più vincenti del volley italiano a livello di club, ha legato la sua carriera in particolare alle squadre di Modena, Roma e Treviso.