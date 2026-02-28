Volley, Piazza (ct dell'Iran): "Vedo il terrore della gente"

"Ho chiamato i miei ragazzi per sapere dove stessero e soprattutto come stessero. La maggior parte gioca all'estero e ovviamente tutti sono angosciati per le proprie famiglie che sono in Iran". Roberto Piazza è il ct della nazionale maschile di pallavolo dell'Iran, conosce bene Teheran (dove si reca spessissimo), il paese asiatico e la sua popolazione. Si divide tra Milano, dove allena anche la Powervolley, e l'Iran appunto, dove la pallavolo è il secondo sport nazionale. E i giocatori infatti sono star molto conosciute e rispettate.