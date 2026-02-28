Tennis: Atp Dubai, titolo a Medvedev grazie a forfait Griekspoor

Grazie al ritiro annunciato da Tallon Griekspoor ancor prima di scendere in campo per la finale del Dubai Duty Free Championships (ATP500), Daniil Medvedev, dopo il successo ottenuto a Dubai nel 2023, può così festeggiare il suo 23° titolo in carriera, e bissare per la prima volta in carriera un secondo successo ottenuto nella medesima località. Il forfait del prodigioso Griekspoor, che proprio contro il russo l'anno scorso aveva battagliato a Dubai uscendo vincitore dalla loro sfida ai quarti, permette a Medvedev di accorciare la distanza dal n.10 del ranking Alexander Bublik, ora in scia a soli 45 punti e di aggiungere alla sua bacheca anche il secondo trofeo del 2026 dopo quella vinto a gennaio a Brisbane.