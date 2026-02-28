Tennis: Atp Dubai, titolo a Medvedev grazie a forfait Griekspoor

28 Feb 2026 - 16:13

Grazie al ritiro annunciato da Tallon Griekspoor ancor prima di scendere in campo per la finale del Dubai Duty Free Championships (ATP500), Daniil Medvedev, dopo il successo ottenuto a Dubai nel 2023, può così festeggiare il suo 23° titolo in carriera, e bissare per la prima volta in carriera un secondo successo ottenuto nella medesima località. Il forfait del prodigioso Griekspoor, che proprio contro il russo l'anno scorso aveva battagliato a Dubai uscendo vincitore dalla loro sfida ai quarti, permette a Medvedev di accorciare la distanza dal n.10 del ranking Alexander Bublik, ora in scia a soli 45 punti e di aggiungere alla sua bacheca anche il secondo trofeo del 2026 dopo quella vinto a gennaio a Brisbane. 

Ultimi video

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

I più visti di Altri Sport

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi

L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:14
Snowboard: super Bormolini a Krynica, vittoria e primato in coppa
16:13
Tennis: Atp Dubai, titolo a Medvedev grazie a forfait Griekspoor
15:59
Volley, Piazza (ct dell'Iran): "Vedo il terrore della gente"
15:43
Tennis: Sonego e Cocciaretto forfait ad Indian Wells
13:14
Slittino: Verena Hofer è terza nel singolo femminile a St. Moritz