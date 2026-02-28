Slittino: Verena Hofer è terza nel singolo femminile a St. Moritz

Verena Hofer mantiene i colori azzurri sul podio anche nel singolo femminile che ha completato il programma della prima giornata della tappa di Coppa del Mondo di St. Moritz. Dopo il trionfo di Vötter/Oberhofer e il secondo posto di Nagler/Malleier nelle due sfide di doppio, la mattinata di St. Moritz si completa con il terzo posto di Verena Hofer, al terzo podio stagionale dopo quelli ottenuto in apertura d'inverno a Park City (seconda) e successivamente a Winterberg (terza). La vittoria è andata alla tedesca Julia Taubitz, capace nella seconda discesa di piazzare una prova rasente la perfezione che le ha consentito di risalire dalla quinta piazza e vincere in 1'48"144 con un margine di 121 millesimi sulla tedesca Merle Fräbel. Alle spalle delle due tedesche, c'è l'altoatesina Hofer, terza a 0"225 dopo essere stata quarta a meta gara. Appena ai piedi del podio, quarto posto invece per Sandra Robatscher, leader della prima run, che paga 0"238 a Taubitz. L'ottima giornata azzurra è compleata dal decimo posto di Nina Zöggeler, a 0"971 da Taubitz. Queste le impressioni di Verena Hofer: "Sono molto contenta di essere sul podio su una pista così bella. Ho fatto due belle discese, pur con qualche errore ma sono riuscita a difendere il podio. Mi spiace per Sandra che invece l'ha perso per pochi millesimi. Taubitz si presenterà alla sfida finale di Altenberg con 19 punti di margine su Fräbel: 549 a 530 la situazione nella generale, con Lisa Schulte terza a 498; nono posto per Verena Hofer con 337. La tappa di St. Moritz si completa domani con il singolo maschile: prima run alle 9, seconda alle 10:15.