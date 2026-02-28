Slittino: Verena Hofer è terza nel singolo femminile a St. Moritz

28 Feb 2026 - 13:14

Verena Hofer mantiene i colori azzurri sul podio anche nel singolo femminile che ha completato il programma della prima giornata della tappa di Coppa del Mondo di St. Moritz. Dopo il trionfo di Vötter/Oberhofer e il secondo posto di Nagler/Malleier nelle due sfide di doppio, la mattinata di St. Moritz si completa con il terzo posto di Verena Hofer, al terzo podio stagionale dopo quelli ottenuto in apertura d'inverno a Park City (seconda) e successivamente a Winterberg (terza). La vittoria è andata alla tedesca Julia Taubitz, capace nella seconda discesa di piazzare una prova rasente la perfezione che le ha consentito di risalire dalla quinta piazza e vincere in 1'48"144 con un margine di 121 millesimi sulla tedesca Merle Fräbel. Alle spalle delle due tedesche, c'è l'altoatesina Hofer, terza a 0"225 dopo essere stata quarta a meta gara. Appena ai piedi del podio, quarto posto invece per Sandra Robatscher, leader della prima run, che paga 0"238 a Taubitz. L'ottima giornata azzurra è compleata dal decimo posto di Nina Zöggeler, a 0"971 da Taubitz. Queste le impressioni di Verena Hofer: "Sono molto contenta di essere sul podio su una pista così bella. Ho fatto due belle discese, pur con qualche errore ma sono riuscita a difendere il podio. Mi spiace per Sandra che invece l'ha perso per pochi millesimi. Taubitz si presenterà alla sfida finale di Altenberg con 19 punti di margine su Fräbel: 549 a 530 la situazione nella generale, con Lisa Schulte terza a 498; nono posto per Verena Hofer con 337. La tappa di St. Moritz si completa domani con il singolo maschile: prima run alle 9, seconda alle 10:15.

Ultimi video

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

I più visti di Altri Sport

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

Spettacolo a Roma nel weekend del Pix Padel Italy X-perience

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:59
Volley, Piazza (ct dell'Iran): "Vedo il terrore della gente"
15:43
Tennis: Sonego e Cocciaretto forfait ad Indian Wells
13:14
Slittino: Verena Hofer è terza nel singolo femminile a St. Moritz
12:53
Sci: lo svizzero Odermatt vince la discesa di Garmisch, Franzoni quarto
12:41
Sci, Brignone: "Mi sentivo abbastanza bene, ma oggi ho sbagliato"