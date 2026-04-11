Volley, Nazionale donne: le convocazioni di Velasco per il collegiale

11 Apr 2026 - 11:26
© IPA

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Primo collegiale dell'anno per le azzurre del volley del Ct Julio Velasco che lavoreranno al Centro Pavesi di Milano da lunedì 13 a venerdì 17 aprile.

Prenderà quindi ufficialmente il via la stagione 2026 delle azzurre, campionesse mondiali e olimpiche, impegnate in estate nella Volleyball Nations League e successivamente nel Campionato Europeo.

Queste le 14 atlete convocate: Giorgia Frosini, Islam Gannar, Francesca Scola (Volley Talmassons); Dalila Marchesini (ASD Altino); Ilenia Moro (Pallavolo Pinerolo), Carlotta Cambi (Igor Novara). Entro le 23 del 14 aprile: Alessia Bolzonetti, Eze Chidera Blessing Chinyere, Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo 1991); Veronica Costantini (Igor Novara); Sara Caruso, Alice Nardo, Anna Piovesan (Consolini Volley). 

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