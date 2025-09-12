Volley: Monza, ingaggiato schiacciatore Atanasov

Logo SportMediaset
12 Set 2025 - 10:18
Martin Atanasov è un nuovo giocatore della Mint Vero Volley Monza. Lo schiacciatore bulgaro, reduce dall'esperienza con il Galatasaray, porta con sé un bagaglio internazionale di grande valore, andando a completare il roster monzese per la stagione 2025/2026. Nato a Sofia nel 1996, Atanasov ha iniziato la carriera professionistica con il Dobrudzha Dobrich, club con cui ha vinto il campionato bulgaro 2015/2016, conquistando anche i titoli individuali di MVP e miglior schiacciatore del torneo. Nel 2016 ha intrapreso la sua prima esperienza all'estero, trasferendosi in Turchia con il Tokat Belediye Plevnespor. Ha poi proseguito la carriera in Germania, giocando con il VfB Friedrichshafen e, successivamente, in Francia con lo Chaumont VB. Nel 2020 è tornato in Turchia, questa volta con lo Ziraat Bankkart, con cui ha dominato il campionato turco e conquistato la medaglia d'argento in CEV Challenge Cup. In quest'ultima competizione è stato premiato come miglior schiacciatore per due edizioni consecutive, a conferma della sua costante incisività e dell'alto livello del suo gioco. Dopo una breve parentesi in Russia con il Lokomotiv Novosibirsk, Atanasov ha fatto ritorno in Turchia per giocare con il Galatasaray nella stagione 2024/2025. Da segnalare anche la sua convocazione ai Mondiali di pallavolo maschile 2025, dove Atanasov vestirà i colori della nazionale bulgara, cogliendo l'opportunità di mettersi in luce su un grande palcoscenico internazionale. Al termine della rassegna iridata, raggiungerà i nuovi compagni della Mint Vero Volley Monza, pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura nel campionato italiano di SuperLega. "Sono molto felice di entrare a far parte di una società ambiziosa come Vero Volley e di iniziare questa nuova avventura in un campionato competitivo come quello italiano - le prime dichiarazioni di Atanasov - Non vedo l'ora di conoscere tutti i miei nuovi compagni e di incontrare i nostri tifosi al palazzetto".

