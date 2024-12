L'Imoco Conegliano travolge con un secco 3-0 in un'ora esatta le vietnamite dell'LP Bank Ninh Binh e mantiene a punteggio pieno il comando del girone del Mondiale per Club in svolgimento a Hangzhou, in Cina. Venerdì le venete, che hanno già la semifinale con un match d'anticipo, se la vedranno con le campionesse asiatiche del NEC Red Rockets Kawasaki.