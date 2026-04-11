Volley, finale A1 donne: Conegliano vince gara-1 al tie break con Milano

La Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano si aggiudica al tie break gara 1 della finale di Serie A1 femminile di volley contro Vero Volley Milano: 3-2 il punteggio finale (25-20, 25-27, 20-25, 27-25, 15-13) al Palaverde di Treviso, prima gara della serie al meglio delle cinque partite. Paola Egonu è uscita nel quarto set per un problema muscolare, dopo una difesa in allungo, ed è rientrata sul 23-21 per Conegliano che poi ha vinto il set ai vantaggi. Top scorer della partita l'opposta di Conegliano Isabelle Haak con 28 punti.