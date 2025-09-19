Volley, Egonu: "Su clima d'odio nello sport Italia sta facendo passi avanti"

"Credo che l'Italia stia facendo passi in avanti per quanto riguarda l'odio nello sport perché se ne parla con coraggio. Anche grazie ai recenti risultati al mondiale di atletica, all'europeo di basket maschile e al nostro, diventa un successo vedere che la diversità non è un limite ma un valore aggiunto che può portare a un mondo migliore." Così la pallavolista Paola Egonu a La7. "Affrontare questi temi con dialogo - continua Egonu - sta portando ad un miglioramento. Ho molta fiducia nel mio Paese e sono sicura che questo andrà avanti".