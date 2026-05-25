"Giochi dopati": Kerley vince 100m, Gkolomeev record nei 50sl

Fred Kerley ha corso i 100 metri in un tempo da 'mediocre' di 9,97 secondi, vincendo gli Enhanced Games, i Giochi in cui è ammesso il doping, in una gara in cui gli sprinter sono stati costretti a ripartire quattro volte a causa di false partenze e scarpe slacciate. Kerley, che aveva previsto che il record del mondo di Usain Bolt di 9,58 secondi sarebbe stato "distrutto", ha corso con un tempo che lo avrebbe collocato ultimo alle Olimpiadi di Parigi di due anni prima, dove in realtà vinse una medaglia di bronzo. L'unico atleta a battere un record del mondo nelle quattro ore di nuoto, sollevamento pesi e atletica leggera è stato Kristian Gkolomeev, che ha chiuso la serata nuotando i 50 metri stile libero in 20,81 secondi. Quel record non verrà omologato perché gli Enhanced Games consentono l'uso di sostanze dopanti vietate negli sport tradizionali.