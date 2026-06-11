Vela, morto Charlie Dalin: addio al recordman del Vendée Globe

Il mondo della vela piange la scomparsa di Charlie Dalin, lo skipper francese vincitore dell'ultima edizione del Vendée Globe, morto all'età di 42 anni a causa di un tumore gastrointestinale. L'annuncio della sua scomparsa, diffuso giovedì dagli organizzatori del celebre giro del mondo in solitaria, ha suscitato profonda commozione in tutta la Francia, spingendo anche il Presidente Emmanuel Macron a rendergli omaggio definendolo «un marinaio straordinario, un raro esempio di coraggio e un faro in mare aperto». Dalin conviveva con la diagnosi della malattia dal 2023, ma aveva scelto di mantenere il massimo riserbo per potersi concentrare sulla leggendaria impresa sportiva.
A bordo del suo monoscafo MACIF Santé Prévoyance, il velista originario di Le Havre aveva compiuto un'autentica impresa nell'edizione 2024-2025 del Vendée Globe, portando a termine le 24.000 miglia nautiche senza assistenza in soli 64 giorni, 19 ore e 22 minuti. Con questo tempo cronometrico, Dalin aveva letteralmente frantumato il precedente record di Armel Le Cléac'h di quasi dieci giorni, riscattando con il trionfo assoluto a Les Sables-d'Olonne la beffa subita nel 2021. In quell'occasione, infatti, pur avendo tagliato il traguardo per primo dopo 80 giorni in mare, la vittoria finale gli fu negata a tavolino a favore di Yannick Bestaven, che beneficiò di un abbuono di 10 ore per aver partecipato al salvataggio di un altro concorrente.