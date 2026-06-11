Vela, morto Charlie Dalin: addio al recordman del Vendée Globe

A bordo del suo monoscafo MACIF Santé Prévoyance, il velista originario di Le Havre aveva compiuto un'autentica impresa nell'edizione 2024-2025 del Vendée Globe, portando a termine le 24.000 miglia nautiche senza assistenza in soli 64 giorni, 19 ore e 22 minuti. Con questo tempo cronometrico, Dalin aveva letteralmente frantumato il precedente record di Armel Le Cléac'h di quasi dieci giorni, riscattando con il trionfo assoluto a Les Sables-d'Olonne la beffa subita nel 2021. In quell'occasione, infatti, pur avendo tagliato il traguardo per primo dopo 80 giorni in mare, la vittoria finale gli fu negata a tavolino a favore di Yannick Bestaven, che beneficiò di un abbuono di 10 ore per aver partecipato al salvataggio di un altro concorrente.