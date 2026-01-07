Vela, Maurizio Domenici vince il Trofeo Campobasso-Unicef a Napoli

Il piccolo talento Maurizio Domenici vince con un dominio assoluto il Trofeo Internazionale Campobasso nella classe Optimist, svoltosi a Napoli dal 4 al 6 gennaio. Nella categoria Cadetti, la vittoria è stata totale, con tutti primi classificati in ogni singola regata. Un risultato straordinario nelle acque che ospiteranno l'America's Cup nel 2027. Un successo reso ancora più prestigioso dalla conquista del Trofeo Challenge UNICEF, che premia l'eccellenza sportiva ed anche i valori educativi e solidali della vela. Un trionfo che conferma talento, sacrificio e preparazione, lasciando un segno indelebile sulla scia e tradizione familiare del padre, il Notaio- velista Luca Domenici e del nonno pluricampioni di Vela.