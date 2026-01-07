Logo SportMediaset

Vela, Maurizio Domenici vince il Trofeo Campobasso-Unicef a Napoli

07 Gen 2026 - 23:40

Il piccolo talento Maurizio Domenici vince con un dominio assoluto il Trofeo Internazionale Campobasso nella classe Optimist, svoltosi a Napoli dal 4 al 6 gennaio. Nella categoria Cadetti, la vittoria è stata totale, con tutti primi classificati in ogni singola regata. Un risultato straordinario nelle acque che ospiteranno l'America's Cup nel 2027. Un successo reso ancora più prestigioso dalla conquista del Trofeo Challenge UNICEF, che premia l'eccellenza sportiva ed anche i valori educativi e solidali della vela. Un trionfo che conferma talento, sacrificio e preparazione, lasciando un segno indelebile sulla scia e tradizione familiare del padre, il Notaio- velista Luca Domenici e del nonno pluricampioni di Vela. 

Altri Sport ora per ora
23:40
Vela, Maurizio Domenici vince il Trofeo Campobasso-Unicef a Napoli
22:38
Milano-Cortina, Barbuto (presidente Unione Ciechi) tedoforo a Bologna
22:08
Sci: il francese Noel vince lo slalom di Campiglio, azzurri indietro
21:04
Prowinter a Bolzano, inizia il countdown per l’appuntamento internazionale dedicato all’outdoor e agli sport invernali
20:36
Skeleton, CdM: Amedeo Bagnis secondo a St. Moritz