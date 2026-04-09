Vela, il Red Bull Italy SailGP Team pronto per la tappa di Rio De Janeiro

Il Brasile vanta una tradizione velica di altissimo livello ed è riconosciuto come una delle principali “culle” di questo sport, avendo formato alcune delle sue più grandi leggende. Dalla famiglia Grael, con Torben, Lars, Martine e Marco, al plurimedagliato olimpico Robert Scheidt, fino a Bruno Prada e Kahena Kunze, sono numerosi i campioni cresciuti in queste acque. Il campo di regata di Rio, in particolare, ha acquisito notorietà globale in occasione dei Giochi Olimpici del 2016, disputati proprio nella Baia di Guanabara, ove peraltro il G2 del Red Bull Italy SailGP Team, l’australiano Will Ryan, conquistò la medaglia d’argento nella classe 470, mentre l’attuale co-allenatore del team, e suo connazionale, Tom Burton, vinse l’oro nella classe ILCA 7.