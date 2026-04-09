Vela, il Red Bull Italy SailGP Team pronto per la tappa di Rio De Janeiro
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Il Rolex SailGP Championship fa tappa a Rio de Janeiro per il quarto appuntamento della sesta stagione, in programma l’11 e 12 aprile. La tappa brasiliana segna l’inizio di una lunga fase del calendario dedicata all’Atlantico, dopo i tre weekend disputati in Oceania, caratterizzati da condizioni estremamente variabili: a Perth gli equipaggi hanno dovuto affrontare un forte moto ondoso, ad Auckland sono stati messi alla prova da raffiche di vento violente e improvvise, mentre a Sydney si è registrata un’insolita bonaccia.
Si tratta della “prima” assoluta di SailGP in Sudamerica: per la prima volta i catamarani F50 solcheranno le acque di uno dei campi di regata più iconici al mondo. La tappa brasiliana era già prevista nella scorsa stagione, ma era stata cancellata per consentire interventi di manutenzione alle wing di diverse imbarcazioni. In questa occasione saranno dodici gli equipaggi in gara: mancheranno momentaneamente i Black Foils.
Il Brasile vanta una tradizione velica di altissimo livello ed è riconosciuto come una delle principali “culle” di questo sport, avendo formato alcune delle sue più grandi leggende. Dalla famiglia Grael, con Torben, Lars, Martine e Marco, al plurimedagliato olimpico Robert Scheidt, fino a Bruno Prada e Kahena Kunze, sono numerosi i campioni cresciuti in queste acque. Il campo di regata di Rio, in particolare, ha acquisito notorietà globale in occasione dei Giochi Olimpici del 2016, disputati proprio nella Baia di Guanabara, ove peraltro il G2 del Red Bull Italy SailGP Team, l’australiano Will Ryan, conquistò la medaglia d’argento nella classe 470, mentre l’attuale co-allenatore del team, e suo connazionale, Tom Burton, vinse l’oro nella classe ILCA 7.
Il weekend brasiliano promette nuovamente grande spettacolo: sulle tribune si annuncia il tutto esaurito e il pubblico godrà di una visuale privilegiata sulle regate, che si disputano a poca distanza dalla costa, incorniciate dall’iconico profilo del Pan di Zucchero e della statua del Cristo Redentore, una delle sette meraviglie del mondo moderno.
Dal punto di vista tecnico, Rio offre storicamente condizioni di regata tali da mettere alla prova anche i migliori equipaggi, come anche dimostrato durante le Olimpiadi del 2016. Il Red Bull Italy SailGP Team ha analizzato con attenzione le tendenze del vento e delle correnti per arrivare preparato all’appuntamento, sull’onda della solida prestazione ottenuta a Sydney, con il quarto posto finale che ha dimostrato in modo tangibile la crescita intrapresa nella fase oceaniana del calendario.
Per l’appuntamento sudamericano, il Red Bull Italy SailGP Team scenderà in acqua con Phil Robertson al timone e Jana Germani come strategist, affiancati dal campione SailGP e dell’America’s Cup Kyle Langford nel ruolo di wing trimmer, da Andrea Tesei come flight controller, dal due volte medagliato olimpico (e nuovo ingresso della stagione 6) Will Ryan in qualità di grinder 2, e da Enrico Voltolini come grinder 1. Una squadra sempre più affiatata, che si sta distinguendo all’interno di un circuito che riunisce alcuni dei migliori velisti al mondo e sta continundo ad alzare il livello competitivo, stagione dopo stagione.
La struttura dell’evento non subirà variazioni: il venerdì sarà dedicato alle practice races, con la flotta divisa in due gruppi (A e B) impegnati in due regate a testa, mentre il finesettimana vedrà il ritorno al formato a flotta unica, con quattro regate previste al sabato e tre più la finale alla domenica.
Così Jimmy Spithill, CEO del team: “Siamo entusiasti di arrivare in Brasile, un Paese con una cultura straordinaria e una lunga tradizione di campioni della vela. Ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico e di vivere la passione unica, celebre in tutto il mondo, di cui solo i brasiliani sono capaci.”
Gli occhi sono puntati su una tre giorni di regate che promette spettacolo e intensità, con l’inconfondibile energia del Brasile a rendere l’evento un’esperienza unica.
Le regate saranno trasmesse anche sul canale YouTube di SailGP. La prima prova è in programma sabato 11 aprile alle ore 15:00 locali, corrispondenti alle ore 20:00 in Italia.