Motociclismo, arriva la scuola di guida sportiva ufficiale MV Agusta

23 Apr 2026 - 15:11
© Ufficio Stampa

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MV Agusta ha annunciato una partnership esclusiva con Tutti Pazzi per la Pista, che diventa ufficialmente la Scuola di Guida Moto Sportiva Ufficiale MV Agusta. Un progetto che porta il prestigio e il DNA racing del marchio di Schiranna direttamente nei principali circuiti italiani, trasformando l’eccellenza della guida in pista in un’esperienza concreta e accessibile.

La collaborazione rappresenta un importante riconoscimento del metodo didattico della scuola, i cui elevati standard di sicurezza, professionalità e competenza tecnica rispecchiano pienamente i valori di MV Agusta. Durante i corsi, gli istruttori professionisti scendono in pista con una flotta di MV Agusta F3 R, offrendo dimostrazioni di guida reali, riferimenti visivi costanti e il massimo livello di affidabilità a bordo dell’unica vera Supersport Made in Italy presente sul mercato.

Accanto all’attività formativa, la Scuola Ufficiale MV Agusta organizza anche Demo Ride nei migliori autodromi italiani, dando agli appassionati la possibilità di provare la nuova F3 R in un contesto sicuro, strutturato e supervisionato da istruttori qualificati. Non semplici giri di prova, ma esperienze autentiche per entrare in contatto diretto con l’anima sportiva del marchio.

La Scuola sarà attiva su tracciati quali Cremona Circuit, Tazio Nuvolari e Varano de’ Melegari, selezionati per gli elevati standard di sicurezza e il valore tecnico, perfettamente in linea con il posizionamento e il prestigio di MV Agusta.
Con questa iniziativa, MV Agusta rafforza ulteriormente il proprio legame con il mondo della pista e della formazione, trasformando l’eccellenza in un’esperienza da vivere, curva dopo curva.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.mvagusta.com

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