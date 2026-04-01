Motociclismo, arriva la scuola di guida sportiva ufficiale MV Agusta

La Scuola sarà attiva su tracciati quali Cremona Circuit, Tazio Nuvolari e Varano de’ Melegari, selezionati per gli elevati standard di sicurezza e il valore tecnico, perfettamente in linea con il posizionamento e il prestigio di MV Agusta.

Con questa iniziativa, MV Agusta rafforza ulteriormente il proprio legame con il mondo della pista e della formazione, trasformando l’eccellenza in un’esperienza da vivere, curva dopo curva.