Atp Montecarlo, Berrettini e Vavassori eliminati nel doppio

Disco rosso per Matteo Berrettinni e Andrea Vavassori nel torneo di doppio al 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. I due azzurri hanno infatti ceduto per 6-3, 7-6(1), in un'ora e 22 minuti, al finlandese Harri Haliovaara ed al britannico Henry Patten, terzi favoriti del seeding. A fare la differenza soprattutto due grandissime risposte di Haliovaara la prima, di diritto lungolinea sul servizio di Berrettini, nel sesto gioco che ha fruttato il break che ha deciso il primo set, e la seconda, di rovescio incrociata, sempre con Matteo al servizi, sul primo match-point.