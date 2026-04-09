Atp Montecarlo, Berrettini e Vavassori eliminati nel doppio

09 Apr 2026 - 16:50

Disco rosso per Matteo Berrettinni e Andrea Vavassori nel torneo di doppio al 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. I due azzurri hanno infatti ceduto per 6-3, 7-6(1), in un'ora e 22 minuti, al finlandese Harri Haliovaara ed al britannico Henry Patten, terzi favoriti del seeding. A fare la differenza soprattutto due grandissime risposte di Haliovaara la prima, di diritto lungolinea sul servizio di Berrettini, nel sesto gioco che ha fruttato il break che ha deciso il primo set, e la seconda, di rovescio incrociata, sempre con Matteo al servizi, sul primo match-point.

Ultimi video

06:57
La Powervolley Milano vince la Challenge Cup: la cerimonia della premiazione

La Powervolley Milano vince la Challenge Cup: la cerimonia della premiazione

00:30
IMMAGINI MELONI PER SOMMARIO STUDIO APERTO OK

Meloni riceve gli atleti paralimpici: sorrisi, foto e la bandiera firmata

01:29
Olimpici e paraolimpici da Papa Leone XIV

Olimpici e paraolimpici da Papa Leone XIV

02:58
DICH LOLLOBRIGIDA 8/4 DICH

Lollobrigida: "Mattarella vuole conoscere mio figlio, non so quanto gli convenga..."

02:01
DICH MATTARELLA 8/4 DICH

Mattarella: "Lo sport rappresenta la civiltà che non si arrende alle prepotenze"

00:45
MCH X LIVE BENVE ATLETI DA MATTARELLA MCH

Gli Azzurri riconsegnano i tricolori a Mattarella: le immagini dal Quirinale

02:08
MCH BERRETTINI BATTE MEDVEDEV CHE ROMPE LA RACCHETTA MCH

Berrettini travolge Medvedev, il russo si infuria e spacca la racchetta

00:33
MLB, rissa Angels-Braves

MLB, rissa Angels-Braves

00:31
Berrettini agli ottavi

Berrettini agli ottavi

01:25
Sfida a distanza a Monaco

Sfida a distanza a Monaco

01:37
MCH RISSA NEL BASEBALL MCH

Mlb, maxirissa incredibile nel match tra Atlanta e Los Angeles

02:57
Lenzi cambia la boxe

Lenzi cambia la boxe

01:07
Scarponi e non scarpini

Scarponi e non scarpini

01:51
Volley, scatto Perugia

Volley, scatto Perugia

02:09:32
Finale CEV Challenge Cup: Powervolley Milano-Lindemans Aalst

Finale CEV Challenge Cup: Powervolley Milano-Lindemans Aalst

06:57
La Powervolley Milano vince la Challenge Cup: la cerimonia della premiazione

La Powervolley Milano vince la Challenge Cup: la cerimonia della premiazione

I più visti di Altri Sport

MCH BERRETTINI BATTE MEDVEDEV CHE ROMPE LA RACCHETTA MCH

Berrettini travolge Medvedev, il russo si infuria e spacca la racchetta

DICH MATTARELLA 8/4 DICH

Mattarella: "Lo sport rappresenta la civiltà che non si arrende alle prepotenze"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

 1 - Michael Jordan (pallacanestro), 4,5 miliardi di dollariNonostante si sia ritirato nel 2003, l’ex cestista ha creato un impero partendo dalla sua carriera sul parquet. Gran parte dei suoi guadagni provengono dal legame con Nike e il marchio Jordan, che è diventato un simbolo culturale globale.

Sua altezza MJ, un solo italiano e una sola donna: chi sono gli atleti più pagati di sempre

IMMAGINI MELONI PER SOMMARIO STUDIO APERTO OK

Meloni riceve gli atleti paralimpici: sorrisi, foto e la bandiera firmata

DICH LOLLOBRIGIDA 8/4 DICH

Lollobrigida: "Mattarella vuole conoscere mio figlio, non so quanto gli convenga..."

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:50
Atp Montecarlo, Berrettini e Vavassori eliminati nel doppio
Sinner a Montecarlo 2026
15:16
A Montecarlo Machac interrompe la striscia di record di Sinner: l'azzurro ko dopo 37 set
14:49
Ciclismo: infezione all'anca, Eddy Merckx ricoverato in ospedale
14:36
Inchiesta Equalize: pm, spionaggio su Jacobs pagato 10mila euro in contanti
13:17
Arianna Fontana: "Spero che i calciatori ci prendano da ispirazione"