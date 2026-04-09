Ciclismo: infezione all'anca, Eddy Merckx ricoverato in ospedale

Eddy Merckx è ricoverato in ospedale per curare un'infezione all'anca. "Dato che provavo molto dolore, sono stato ricoverato lunedì scorso - ha detto la leggenda del ciclismo al giornale fiammingo Het Laaste Nieuws - I medici non riescono a trovare la causa di questa infezione e, poiché gli antibiotici non sono molto efficaci, mi opereranno di nuovo lunedì prossimo. Ne ho abbastanza". Questi problemi di salute per l'ottantenne vincitore di cinque Tour de France risalgono al dicembre 2024, quando "Il Cannibale" cadde durante un'uscita in bicicletta, scivolando su un passaggio a livello. Eddy Merckx si fratturò l'anca. Da allora, si è sottoposto a sei interventi chirurgici. In particolare, è stato necessario sostituire la protesi iniziale, che era stata fissata male.