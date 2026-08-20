Varenne è stato cremato, le ceneri nell'allevamento di Eboli

20 Ago 2026 - 18:26
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Varenne è stato cremato ieri nel centro specializzato del canile Dog Park di Ottaviano e oggi le ceneri sono state consegnate ai titolari dell'allevamento LJ di Eboli, nel Salernitano, dove il cavallo ha vissuto dal 2025 ed è morto il 18 agosto scorso all'età di 31 anni. Alla cerimonia di cremazione, per rendere l'ultimo saluto al 'Figlio del Vento', c'erano Daniele Giordano, figlio di Enzo Giordano, storico proprietario che comprò Varenne alla fine degli anni Novanta, scomparso del 2025, e alcuni familiari stretti. Ed proprio alla famiglia Giordano che si rivolge oggi sui social il titolare dell'allevamento, Dario De Angelis, ringraziandola per aver scelto come ultima dimora del 'Campione' la struttura che lo ha accudito negli ultimi anni di vita. "Stamattina ci sono state consegnate dalla proprietà le ceneri di Varenne che saranno interrate in allevamento - scrive De Angelis - Personalmente ringrazio Barbara, Daniele e Rebecca Giordano perché hanno voluto rispettare le volontà di Enzo che, aldilà della nostra sincera amicizia, voleva che il Capitano stesse da noi in quanto amava il nostro allevamento e apprezzava soprattutto la dedizione dei miei collaboratori nel prendersi cura dei cavalli". I proprietari dell'LJ sono già a lavoro per realizzare un mausoleo dedicato alla leggenda del trotto, che sarà aperto a tutti i visitatori: "Da subito ci attiveremo per contattare scultori ed artisti così da progettare e realizzare un memoriale degno di questo campione e del suo meraviglioso proprietario".

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