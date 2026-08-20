MotoGP, Zarco torna in pista al GP di Aragon

Johann Zarco tornerà a gareggiare in occasione del Gran Premio di Aragon, previo superamento della visita medica obbligatoria presso il circuito. Dopo la caduta avvenuta durante la gara di domenica al Gran Premio di Catalogna, il francese del team LCR Honda è stato costretto a saltare i successivi round per recuperare da lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro. Zarco e la sua équipe medica hanno optato per un approccio conservativo (non chirurgico), fissando inizialmente il mese di settembre come obiettivo per il rientro alle competizioni.
Tuttavia, il recupero è progredito positivamente nelle ultime settimane, consentendogli di anticipare il ritorno in pista. Il pilota ha gradualmente incrementato il carico di lavoro, guidando sia una supermoto, sia una Honda CBR1000RR nell'ambito del suo percorso di riabilitazione. Grazie ai costanti progressi e al via libera ricevuto dalla sua équipe medica, Zarco si recherà ad Aragon con l'obiettivo di tornare a gareggiare.