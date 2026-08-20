MotoGP, Zarco torna in pista al GP di Aragon

Tuttavia, il recupero è progredito positivamente nelle ultime settimane, consentendogli di anticipare il ritorno in pista. Il pilota ha gradualmente incrementato il carico di lavoro, guidando sia una supermoto, sia una Honda CBR1000RR nell'ambito del suo percorso di riabilitazione. Grazie ai costanti progressi e al via libera ricevuto dalla sua équipe medica, Zarco si recherà ad Aragon con l'obiettivo di tornare a gareggiare.