Ippica: addio a Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi è morto a 31 anni a causa di un infarto

Il palmares del "Capitano" parla da solo: 62 vittorie su 73 corse disputate in pista. Tra i suoi principali successi si ricordano il Derby italiano del trotto vinto nel 1998, il Gran Premio Lotteria di Agnano vinto nel 2000, 2001 e 2002, il Prix d'Amérique vinto nel 2001 e 2002, l'Elitloppet vinto nel 2001 e 2002 e il Breeders Crown vinto nel 2001. Nel 2001 vinse nello stesso anno le tre grandi corse del trotto europeo - Prix d'Amérique, Lotteria ed Elitloppet - e poi la Breeders Crown negli Stati Uniti. L'anno dopo completò nuovamente il Grande Slam e concluse la carriera agonistica con il tour mondiale terminato a Montréal il 28 settembre.Con oltre sei milioni di euro incassati in premi, è diventato il trottatore più vincente di sempre, eletto Cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti.