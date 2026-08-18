Ippica: addio a Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi è morto a 31 anni a causa di un infarto

Addio a Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi
© italyphotopress | Varenne
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L'ippica dice addio a Varenne morto a 31 anni all'allevamento LJ di Eboli, in provincia di Salerno, dove il cavallo leggenda del trotto trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale, colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì.
Nato il 19 maggio del 1995 a Copparo dalla fattrice lalmaz e dallo stallone americano Waikiki Beach, il cavallo venne acquistato da Enzo Giordano. Affidato alla guida del driver Giampaolo Minnucci e alle cure del tecnico finlandese Jori Turja, ha segnato un'epoca irripetibile nello sport mondiale.
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Il palmares del "Capitano" parla da solo: 62 vittorie su 73 corse disputate in pista. Tra i suoi principali successi si ricordano il Derby italiano del trotto vinto nel 1998, il Gran Premio Lotteria di Agnano vinto nel 2000, 2001 e 2002, il Prix d'Amérique vinto nel 2001 e 2002, l'Elitloppet vinto nel 2001 e 2002 e il Breeders Crown vinto nel 2001. Nel 2001 vinse nello stesso anno le tre grandi corse del trotto europeo - Prix d'Amérique, Lotteria ed Elitloppet - e poi la Breeders Crown negli Stati Uniti. L'anno dopo completò nuovamente il Grande Slam e concluse la carriera agonistica con il tour mondiale terminato a Montréal il 28 settembre.Con oltre sei milioni di euro incassati in premi, è diventato il trottatore più vincente di sempre, eletto Cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti.
Dopo l'addio alle gare avvenuto a Montreal nel settembre 2002, Varenne ha iniziato una straordinaria attività da stallone. Nella sua nuova vita aveva generato oltre 2.000 esemplari, trasmettendo i propri geni a cinque futuri vincitori del Derby italiano del trotto.
L'ANNUNCIO SOCIAL
Con immenso dolore, vi comunichiamo la notizia della scomparsa di Capitano. Varenne si è spento durante la notte e il veterinario ha confermato che la causa è stata un improvviso attacco cardiaco. Siamo devastati dalla notizia ricevuta questa mattina e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan, mentre volava verso le sue vittorie. Oggi, le ali di Varenne lo hanno portato altrove. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro Capitano. Che la terra ti benedica. Con tanto amore. Raggiungi Enzo (Giordano morto nel 2025, ndr) lassù.