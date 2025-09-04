Us Open: la semifinale tra Sinner e Auger Aliassime nella notte tra venerdì e sabato

La semifinale degli Us Open tra Sinner e Auger Aliassime si disputerà nella notte tra venerdì e sabato. E' stato infatti definito l'orario delle due semifinali dello Slam statunitense: l'azzurro (testa di serie n.1) e Felix Auger-Aliassime (n. 25) saranno protagonisti della seconda sfida, prevista non prima dell'una di notte. Il programma sull'Arthur Ashe Stadium si aprirà invece alle 18 italiane con la finale di doppio femminile e non prima delle 21 ci sarà la semifinale della parte bassa del tabellone maschile tra Carlos Alcaraz (n. 2) e Novak Djokovic (n. 7).