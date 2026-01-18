Logo SportMediaset

Basket: Nba, Fontecchio segna 13 punti e Miami batte Oklahoma

18 Gen 2026 - 10:11

Dopo tre settimane in cui ha visto il campo solo sporadicamente, Simone Fontecchio questa notte è tornato a essere protagonista nella grande vittoria (122-120) dei Miami Heat in casa contro i campioni in carica di Oklahoma City Thunder.

Per l'azzurro subito un posto in rotazione entrando in campo a metà del primo quarto al posto di Norman Powell, realizzando cinque punti e chiudendo alla fine con 13 (non toccava la doppia cifra dal 19 dicembre) frutto di 4 canestri su 7 tentativi, di cui 2/4 dall'arco oltre a 3/3 ai liberi. Per lui anche cinque rimbalzi (di cui 4 in attacco in una serata in cui Miami ne ha presi 21) e 3 assist con una palla persa in poco meno di 18 minuti di gioco. Gli Heat erano privi di Tyler Herro, Davion Mitchell e Jaime Jaquez.

Gli Spurs resistono (vincendo 126-123) alla rimonta dei T'Wolves trascinati dai 55 punti di Anthony Edwards (nuovo massimo in carriera), rispondendo grazie ai 39 con 9 rimbalzi di Victor Wembanyama in un duello esaltante.

I Lakers subiscono la quinta sconfitta nelle ultime sei partite perdendo a Portland 132-116 senza Luka Doncic e sono raggiunti in classifica da Phoenix, vincente al Madison Square Garden contro i KnicksBoston e Detroit travolgono rispettivamente Atlanta e Indiana. Tutto facile per Golden State contro Charlotte.

11:40
La raccattapalle si sente male, Zeynep Sönmez conquista Melbourne e il cuore dei tifosi VIDEO
11:18
Sci, CdM: McGrath guida slalom Wengen, 15esimo azzurro Vinatzer
10:28
Australian Open: Sinner si allena con Shang, l'esordio martedì con il francese Gaston
10:11
Basket: Nba, Fontecchio segna 13 punti e Miami batte Oklahoma
09:28
Australian Open: avanza Zverev, superato Diallo in 4 set