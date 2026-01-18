Basket: Nba, Fontecchio segna 13 punti e Miami batte Oklahoma

Per l'azzurro subito un posto in rotazione entrando in campo a metà del primo quarto al posto di Norman Powell, realizzando cinque punti e chiudendo alla fine con 13 (non toccava la doppia cifra dal 19 dicembre) frutto di 4 canestri su 7 tentativi, di cui 2/4 dall'arco oltre a 3/3 ai liberi. Per lui anche cinque rimbalzi (di cui 4 in attacco in una serata in cui Miami ne ha presi 21) e 3 assist con una palla persa in poco meno di 18 minuti di gioco. Gli Heat erano privi di Tyler Herro, Davion Mitchell e Jaime Jaquez.