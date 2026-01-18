Australian Open: avanza Zverev, superato Diallo in 4 set

Inizia con un falsa partenza e con le solite difficoltà iniziali l'avventura di Alexander Zverev all'Open d'Australia. Il tedesco, testa di serie numero 3 e primo degli umani dopo Alcaraz e Sinner, ha lasciato per strada il primo set del torneo prima di regolare per 67 61 64 62 il canadese Gabriel Diallo (41 Atp). "Quando ho visto il sorteggio - ha detto Zverev in conferenza stampa - non sono stato particolarmente contento perchè Gabriel è un giovane incredibilmente talentuoso e aggressivo. E' stato difficile trovare il ritmo nel corso del primo set e poi non sono riuscito subito a ingranare. Poi una volta entrato in partita, mi sono sentito bene, ma non è stato facile". Ma dopo una prestazione decisamente insufficiente, soprattutto con il dritto per gran parte delle fasi delicate del match, compreso il tie-break del primo parziale, il finalista della scorsa edizione è riuscito a trovare il ritmo giusto guadagnandosi subito il break in apertura di secondo set. A questo punto Zverev si è sciolto, si è messo a giocare più vicino alla linea di fondo campo e ha preso in mano la gara nonostante la resistenza del rivale nel corso del terzo parziale.