US Open 2026: introdotte le qualificazioni nel doppio misto

09 Giu 2026 - 13:47
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Sara Errani e Andrea Vavassori © Getty Images

Sara Errani e Andrea Vavassori © Getty Images

Cambia ancora il torneo di doppio misto degli US Open di tennis: nel 2026, infatti, verranno disputate le qualificazioni, che metteranno in palio due slot per il tabellone principale, che poi si svolgerà, come accaduto già lo scorso anno, in due sole giornate.

Il tabellone di qualificazione si disputerà lunedì 24 agosto, prevede otto coppie al via e metterà in palio due pass per il main draw: entrambi i turni del tabellone cadetto si svolgeranno nella medesima giornata. Le due coppie vincitrici raggiungeranno le altre 14 ammesse già al tabellone principale.

Il main draw si disputerà martedì 25 agosto, quando saranno previsti ottavi e quarti di finale, e mercoledì 26, quando saranno in programma semifinali e finali: Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno vinto il titolo sia nel 2024, col vecchio format classico, che nel 2025, con la nuova formula, e puntano al tris.

Gli altri tabelloni principali degli US Open 2026 di tennis, invece, si disputeranno a partire dalla settimana successiva, dal 31 agosto al 13 settembre: in contemporanea con il torneo di doppio misto, invece, andranno in scena i tabelloni di qualificazione di singolare, maschile e femminile, dal 24 al 27 agosto.
 

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