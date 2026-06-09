US Open 2026: introdotte le qualificazioni nel doppio misto

Il main draw si disputerà martedì 25 agosto, quando saranno previsti ottavi e quarti di finale, e mercoledì 26, quando saranno in programma semifinali e finali: Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno vinto il titolo sia nel 2024, col vecchio format classico, che nel 2025, con la nuova formula, e puntano al tris.