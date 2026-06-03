Un pilota a processo per presunto stupro a casa Schumacher

Il trentenne pilota australiano Joey Mawson sarebbe attualmente sotto processo in Svizzera con l'accusa di aver violentato due volte, nel novembre del 2019, un'infermiera del team medico di Michael Schumacher all'interno della villa del campione tedesco, approfittando dello stato di incoscienza della donna dopo una serata in discoteca a Ginevra. Lo scrive il Sun.
La vittima, che fu messa a letto dal personale della villa prima del presunto abuso perché si era sentita male dopo aver bevuto qualche bicchiere, aveva denunciato l'accaduto solo nel 2022 per il timore di essere licenziata (licenziamento poi avvenuto nel 2021) e ha raccontato di essersi svegliata nuda tra lenzuola insanguinate senza ricordarsi cosa fosse successo. Poi aveva chiesto a Mawson, che in precedenza era stato mandato a controllare le sue condizioni, cosa fosse successo e lui aveva confermato che qualcosa era successo.
L'ex rivale e amico di Mick Schumacher respinge fermamente ogni addebito sostenendo la tesi di un rapporto consensuale iniziato con un bacio già all'interno del locale notturno. "Non era ubriaca, stava flirtando con me, ho bussato alla porta e mi ha lasciato entrare" ha detto Mawson in tribunale.