Un pilota a processo per presunto stupro a casa Schumacher

La vittima, che fu messa a letto dal personale della villa prima del presunto abuso perché si era sentita male dopo aver bevuto qualche bicchiere, aveva denunciato l'accaduto solo nel 2022 per il timore di essere licenziata (licenziamento poi avvenuto nel 2021) e ha raccontato di essersi svegliata nuda tra lenzuola insanguinate senza ricordarsi cosa fosse successo. Poi aveva chiesto a Mawson, che in precedenza era stato mandato a controllare le sue condizioni, cosa fosse successo e lui aveva confermato che qualcosa era successo.