Trump a Miami per assistere ad un incontro di lotta estrema

12 Apr 2026 - 08:28

Donald Trump è arrivato al Kaseya Center di Miami per assistere a un incontro di 'Ultimate Fighting Championship' accompagnato dai figlia Ivanka e Don jr e dal segretario di Stato Marco Rubio. Lo riferiscono i giornalisti al seguito del presidente la lotta estrema o UFC è una passione del tycoon che ha organizzato, per la prima volta nella storia, un match alla Casa Bianca il prossimo 14 giugno nell'ambito delle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Quando Trump era ancora solo un magnate dell'immobiliare, nei primi anni 2000, ha ospitato nelle sue proprietà diversi incontri della disciplina. Non è chiaro dove potrebbe svolgersi l'evento alla Casa Bianca poiché i match di lotta estrema si svolgono in grandi arene, con la gabbia ottagonale, simbolo dello sport, al centro.

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