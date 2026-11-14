Trionfo azzurro del judo a Zagabria: Scutto illumina il Grand Prix

La prima giornata del Grand Prix di Zagabria si tinge d'azzurro e porta la firma inconfondibile di Assunta "Susy" Scutto. Sui tatami della capitale croata, la campionessa italiana, in forza alle Fiamme Gialle, ha offerto una dimostrazione magistrale di judo, dominando la categoria dei -48 kg con una superiorità tecnica e mentale disarmante. Una prestazione maiuscola che non solo le consegna sul gradino più alto del podio un oro pesantissimo, ma che conferma ulteriormente la sua leadership e le permette di consolidare la propria marcia verso i prossimi grandi traguardi internazionali e la qualificazione olimpica. La cavalcata di Susy è stata un crescendo di autorità. L'atleta azzurra ha regolato una dopo l'altra le avversarie sbaragliando la concorrenza con estrema lucidità, imponendo il proprio ritmo e mostrando un judo pulito, efficace e autoritario. Al termine della sua trionfale giornata di gare, la fuoriclasse napoletana ha raccontato tutta la sua emozione: "Sono felice di questa medaglia", ha dichiarato raggiante. "Finalmente una gara senza dolori fisici, dove ero tranquilla e sono riuscita a divertirmi insieme al mio allenatore Antonio. Sono soddisfatta del risultato e di come ho affrontato tutto con pace e fede. Adesso torno a casa, mi riposo e perfeziono le ultime cose prima del Master di Dicembre".