Sci nordico: Ganz a segno nella 10 km tc femminile in Finlandia

14 Nov 2026 - 13:07
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Bella vittoria di Caterina Ganz nella 10 km in tecnica classica di preparazione che si è svolta a Olos, in Finlandia, alla quale hanno partecipato alcune delle protagoniste di Coppa del mondo. La trentina ha concluso il percorso con il tempo di 29'40"0, con il quale ha preceduto un trentino di padrone di casa: Jasmi Joensuu di 1", Johanna Matintalo di 8"1 e Anni Alakoski di 11"5, quinta la tedesca Katharina Hennig Dotzler a 15"2. Presente anche Iris De Martin Pinter, 13sima a 1'02"4, mentre Maria Gismondi è finita 17sima a 1'17"6. Nella 10 km maschile si è imposto il russo Savelii Korostelev in 25'35"2, battuti il finlandese Ari Luusua per 5"4 e il norvegese Erik Valnes per 21"3. Decimo posto di Elia Barp a 46"5, seguito da Martino Carollo 13simo a 52"3, Davide Graz 18simo a 1'04"0, Simone Daprà 20simo a 1'09"5, Simone Mocellini 41simo, Gabriele Matli 77simo, non è partito Davide Ghio. Domenica 15 novembre si chiude la tre giorni con una 10 km in tecnica libera.

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