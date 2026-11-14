Milano-Cortina 2026, iniziata la piantumazione degli alberi attorno alla pista da bob

14 Nov 2026 - 13:31
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Sono stati messi a dimora oggi i primi alberi del piano di compensazione ambientale legato allo Sliding Centre "Eugenio Monti" di Cortina D'Ampezzo. Il passaggio, previsto dal cronoprogramma, arriva mentre sul ghiaccio della pista si stanno allenando in questi giorni gli atleti della Nazionale italiana di bob, skeleton e slittino, in vista della nuova stagione internazionale. L'intervento di piantumazione - informa Simico - interessa le aree circostanti la pista da bob e prevede la messa a dimora di 8.000 alberi. Oggi è arrivato in cantiere circa il 40% delle piante; la parte restante sarà consegnata lunedì e, salvo condizioni meteo avverse, la piantumazione si concluderà nell'arco di due settimane. Le specie impiegate sono 40, tutte autoctone: oltre a larici e abeti, faggio, maggiociondolo, sorbo degli uccellatori, ribes e lampone, di alto e medio fusto. La scelta è stata pensata per ricostituire un bosco misto, con diversi livelli di vegetazione. Per il Commissario e ad di Simico, Fabio Saldini, "su quest'opera abbiamo ascoltato molte critiche e le abbiamo sempre rispettate. Abbiamo scelto di rispondere con i fatti: la pista è stata costruita, ha funzionato alle Olimpiadi e funziona oggi, ogni giorno, con i nostri atleti. Avevamo promesso che al taglio degli alberi sarebbe seguita una compensazione ampia e concreta: oggi quella promessa diventa realtà, e continueremo a portarla avanti fino all'ultimo albero".

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