Abodi: "impianto per skater a Palermo darà risposte al territorio"

"Questo impianto aiuterà a dare anche un po' di organizzazione a una federazione, come quella degli sport rotellistici, che peraltro vede l'Italia ai vertici del mondo. Quindi vuol dire che c'è una scuola delle varie discipline del rotellismo italiano. È uno sport tipicamente giovanile, di tendenza, che è cresciuto spontaneamente e autonomamente. Adesso è anche dentro un perimetro federale, quindi vedrete quanti verranno a frequentare questi impianti". Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, in visita questa mattina allo skatepark del quartiere Bonagia a Palermo, insieme al sindaco Roberto Lagalla. Parlando di un episodio che, qualche settimana fa, ha visto l'aggressione di alcuni giovani fuori dall'impianto sportivo, ha detto: "Lo sport è determinante e deve arrivare prima della cronaca, non sempre ci riusciamo ma, come è successo già a Caivano, noi cerchiamo almeno di fare tesoro della cronaca, accelerare i processi di infrastrutturazione, rendere disponibili questi luoghi, fruibili, accessibili, decorosi, multifunzionali. Quindi - ha concluso Abodi - mi auguro che anche questa comunità della terza circoscrizione trovi i servizi sportivi indispensabili per la qualità della vita delle persone di tutte le l'età".