Tiro a segno: Mondiali a Doha, 16 azzurri a caccia pass olimpico

La pedana del Lusail Shooting Complex di Doha è pronta a ospitare l'edizione 2026 dei Campionati Mondiali di tiro a segno, in programma nella capitale del Qatar da domenica 1° fino a sabato 14 novembre. La rassegna iridata è da cerchiare in rosso soprattutto in ottica Giochi di Los Angeles 2028. Nelle otto gare individuali (carabina 10 metri uomini, carabina 10 metri donne, pistola automatica 25 metri uomini, pistola 10 metri donne, pistola 10 metri uomini, carabina 50 metri 3 posizioni donne, carabina 50 metri 3 posizioni uomini e pistola 25 metri donne), oltre alle medaglie, ci saranno in palio le prime 24 carte olimpiche della disciplina, che (in ciascuna delle specialità sopra elencate) andranno ai primi tre atleti classificati di nazionalità diversa. Ai Mondiali infatti, differentemente da quanto accadrà nelle altre tappe di qualificazione a cinque cerchi, un NOC potrà assicurarsi soltanto una carta in ognuno degli eventi.