F1 Messico, Antonelli: "Cercherò semplicemente di godermi ogni istante"

"Sono molto entusiasta. Mi piacerebbe conquistare il titolo in grande stile, ottenendo un ottimo risultato. È questa la mentalità. È sempre questa la mentalità, e lo sarà da qui fino alla fine della stagione. Cercherò semplicemente di godermi ogni istante, perché sono momenti che resteranno impressi per sempre". Così Kimi Antonelli, alla vigilia della sessione di libere del Gp del Messico dopo aver centrato, la scorsa settimana in Texas, la sua nona vittoria stagionale. Antonelli potrebbe diventare il primo pilota italiano a conquistare il titolo dai tempi di Alberto Ascari, nel 1953. Domenica, la Mercedes potrebbe aggiudicarsi il titolo costruttori per la prima volta dal 2021; un'impresa che richiederebbe un cospicuo bottino di punti da parte di Antonelli e Russell, unito a una gara disastrosa per la Ferrari, attualmente seconda in classifica.