Tifoso ferito al derby di Torino operato alla testa all'ospedale Cto

Marco Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni, rimasto gravemente ferito alla testa durante gli scontri prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio scorso, è stato operato questa mattina all'ospedale Cto di Torino. L'intervento, durato circa tre ore, è tecnicamente riuscito, a quanto si apprende da fonti ospedaliere. I medici hanno posizionato una protesi cranica realizzata su misura e chiuso la ferita. L'operazione è stata eseguita dal chirurgo plastico Massimo Navissano, dai neurochirurghi Francesca Vincitorio e Salvatore Petrone e dall'anestesista Alice Mistretta. Basoccu era rimasto ferito in piazzale San Gabriele di Gorizia, a Torino, durante gli scontri tra tifosi prima del derby della Mole. Secondo la ricostruzione della procura, sarebbe stato colpito alla testa da un lacrimogeno sparato durante gli incidenti. Per la vicenda è indagato un agente del reparto mobile della polizia di Torino.