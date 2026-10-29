Tifoso ferito al derby di Torino operato alla testa all'ospedale Cto

29 Ott 2026 - 17:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Marco Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni, rimasto gravemente ferito alla testa durante gli scontri prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio scorso, è stato operato questa mattina all'ospedale Cto di Torino. L'intervento, durato circa tre ore, è tecnicamente riuscito, a quanto si apprende da fonti ospedaliere. I medici hanno posizionato una protesi cranica realizzata su misura e chiuso la ferita. L'operazione è stata eseguita dal chirurgo plastico Massimo Navissano, dai neurochirurghi Francesca Vincitorio e Salvatore Petrone e dall'anestesista Alice Mistretta. Basoccu era rimasto ferito in piazzale San Gabriele di Gorizia, a Torino, durante gli scontri tra tifosi prima del derby della Mole. Secondo la ricostruzione della procura, sarebbe stato colpito alla testa da un lacrimogeno sparato durante gli incidenti. Per la vicenda è indagato un agente del reparto mobile della polizia di Torino. 

Ultimi video

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

00:47
MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

02:03
MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

00:33
DICH MUSETTI POST TIAFOE 28/10 DICH

Musetti: "Ero molto concentrato e questo ha fatto la differenza"

01:03
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

02:21
Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

02:15
Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

01:45
A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

01:44
Touchdown per i Pittsburgh Steelers

Touchdown per i Pittsburgh Steelers

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

00:50
Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

00:57
Primo field goal per gli Steelers

Primo field goal per gli Steelers

03:37
Gli inni nazionali prima del match

Gli inni nazionali prima del match

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Red Bull Bridge Bars: van Tonder attraversa 600 barre sospese sotto il ponte Bloukrans

Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

Lo sport spagnolo in lutto: tra le vittime di Urda c’è anche Julieta Gallego, aveva 24 anni

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:37
Tennis, Atp Vienna: Alcaraz ai quarti, Basilashvili ko in due set
Kimi Antonelli
17:43
F1, Kimi Antonelli influenzato: salta il Media Day in Messico. Il comunicato: "Misura precauzionale"
17:37
Tifoso ferito al derby di Torino operato alla testa all'ospedale Cto
17:00
Volley: Mondiale per Club maschile, Perugia difendere il titolo
16:15
MotoGp: 15 anni fa la tragedia di Simoncelli, genitori davanti sua targa a Sepang