Tennis: Wta Ningbo, il titolo a Rybakina, battuta in finale Alexandrova

Elena Rybakina ha completato una gran settimana con il successo all''2025 Aux-Ningbo Open', WTA 500 dotato di un montepremi di 1.064.510 dollari sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La kazaka, numero 9 del mondo, ha sconfitto 3-6, 6-0, 6-2 Ekaterina Alexandrova, n. 10 WTA. Rybakina ha vinto così il quinto titolo in un WTA 500 dopo Strasburgo nel 2025 e Abu Dhabi, Brisbane e Stoccarda nel 2024. Grazie al successo su Alexandrova, ha messo in bacheca il decimo trofeo WTA in carriera, il quinto in un torneo sul duro, dopo Abu Dhabi e Brisbane nel 2024, Indian Wells nel 2023 e Hobart nel 2020.