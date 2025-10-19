Logo SportMediaset

Tennis, Atp Almaty: titolo a Medvedev, battuto in finale Moutet

19 Ott 2025 - 16:01

Daniil Medvedev si è laureato campione di Almaty (ATP250) grazie al successo in tre set contro il francese Corretin Moutet col punteggio di 7-5, 4-6, 6-3. Il russo torna a vincere un torneo dopo oltre due anni di attesa. Medvedev ha confermato il buon periodo di forma maturato nel tempo durante lo swing asiatico e giunto a performare indoor ha trovato infine il livello cui aveva lavorato a lungo per poter tornare a dare continuità ai suoi risultati. Moutet, mancino e imprevedibile come pochi altri, si è rivelato avversario oltremodo complicato: abile dal fondo, preciso a rete, rapido negli spostamenti e poco propenso all'errore.

