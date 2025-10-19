Atletica, Jaafari e Bottarelli campioni italiani di mezza maratona

Badr Jaafari e Sara Bottarelli hanno vinto, rispettivamente al maschile e al femminile, i campionati italiani di mezza maratona disputati a Cremona, il primo in 1h01'48, la seconda in 1h11'46, tempi che rappresentano per entrambi i propri personali. Nella prova riservata agli uomini dietro al 27enne lombardo il podio è completato da Ahmed Ouhda secondo in 1h02'14 e Alberto Mondazzi terzo in 1h02'15. Nella gara delle donne invece, dietro alla 35enne bresciana madre di due figli, si piazza Anna Arnaudo in 1h12'50 seguita da Greta Settino terza in 1h13'12.