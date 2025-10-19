Motori, Valentino Rossi vince la 8 ore di Indianapolis: Un successo per me speciale"

Dalle moto alle auto, sempre nel segno della vittoria. Valentino Rossi con il Team WRT ha ottenuto la terza vittoria consecutiva alla 8 Ore di Indianapolis presentata sabato all'Indianapolis Motor Speedway, in una gara ostacolata dal maltempo nella seconda metà. Il team composto dal sudafricano Kelvin van der Linde, dal belga Charles Weerts e dalla leggenda della MotoGP Rossi, ha vinto la gara di otto ore dell'Intercontinental GT Challenge e del GT World Challenge America powered a bordo della BMW M4 n. 46 del Team WRT, sotto un forte temporale. Solo due giri di gara con bandiera verde si sono svolti sul circuito stradale di 14 curve e 2,439 miglia nelle ultime quattro ore di gara a causa di ondate di fulmini e forti temporali che hanno colpito l'Indiana centrale. Questa è stata la quarta vittoria dell'Intercontinental GT Challenge in cinque gare in questa stagione per van der Linde, che si è anche aggiudicato il campionato con questa vittoria. La BMW ha anche conquistato il suo primo campionato costruttori nell'ultima gara della serie mondiale per auto sportive GT3. "Sono molto contento perché è stata una gara fantastica e alla fine siamo stati molto fortunati", ha detto Rossi. "Vincere qui per me è molto speciale perché ho vinto qui nel 2008 con la MotoGP, quindi è qualcosa di fantastico. Sono molto felice di aiutare Kelvin a vincere il campionato", ha aggiunto.