Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Motori, Valentino Rossi vince la 8 ore di Indianapolis: Un successo per me speciale"

19 Ott 2025 - 13:48
© Getty Images

© Getty Images

Dalle moto alle auto, sempre nel segno della vittoria. Valentino Rossi con il Team WRT ha ottenuto la terza vittoria consecutiva alla 8 Ore di Indianapolis presentata sabato all'Indianapolis Motor Speedway, in una gara ostacolata dal maltempo nella seconda metà. Il team composto dal sudafricano Kelvin van der Linde, dal belga Charles Weerts e dalla leggenda della MotoGP Rossi, ha vinto la gara di otto ore dell'Intercontinental GT Challenge e del GT World Challenge America powered a bordo della BMW M4 n. 46 del Team WRT, sotto un forte temporale. Solo due giri di gara con bandiera verde si sono svolti sul circuito stradale di 14 curve e 2,439 miglia nelle ultime quattro ore di gara a causa di ondate di fulmini e forti temporali che hanno colpito l'Indiana centrale. Questa è stata la quarta vittoria dell'Intercontinental GT Challenge in cinque gare in questa stagione per van der Linde, che si è anche aggiudicato il campionato con questa vittoria. La BMW ha anche conquistato il suo primo campionato costruttori nell'ultima gara della serie mondiale per auto sportive GT3. "Sono molto contento perché è stata una gara fantastica e alla fine siamo stati molto fortunati", ha detto Rossi. "Vincere qui per me è molto speciale perché ho vinto qui nel 2008 con la MotoGP, quindi è qualcosa di fantastico. Sono molto felice di aiutare Kelvin a vincere il campionato", ha aggiunto.

Ultimi video

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

00:59
arena

Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

I più visti di Altri Sport

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:37
Tennis, rottura del tendine d'Achille per il danese Rune: "Dura fermarmi"
14:06
Atletica, Jaafari e Bottarelli campioni italiani di mezza maratona
13:48
Motori, Valentino Rossi vince la 8 ore di Indianapolis: Un successo per me speciale"
13:45
Tennis: Wta Ningbo, il titolo a Rybakina, battuta in finale Alexandrova
12:51
Atletica, Yaremchuk sesta nella mezza maratona di Roma