Tuffi

Red Bull Cliff Diving a Polignano: 45mila persone in delirio, Heslop campione del mondo

In diretta sul 20 abbiamo celebrato il titolo del britannico, pubblico in estasi anche per i tre azzurri Cosetti, Barnaba e Baraldi anche se fuori dal pdio

27 Set 2026 - 17:10
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Prendi una giornata di sole in uno dei posti di mare più belli d'Italia, poco più di 20 gradi e dei super atleti che si lanciano in acqua a 85 km/h da due piattaforme alte come palazzi di 7 e 9 piani, o 22 e 27 metri fate voi. Tutto questo è stato l'ultima tappa stagionale delle World Series del Red Bull Cliff Diving, la competizione internazionale di tuffi dalle grandi altezze che si è tenuta a Polignano a Mare, che noi abbiamo seguito in diretta sul 20 e in streaming sul sito SportMediaset.it, e che potete rivedere qui in versione integrale su Mediaset Infinity

L'ucraino Prygorov e la canadese Carlson hanno vinto la tappa italiana, mentre il britannico Heslop si è portato via il titolo della classifica generale maschile, il secondo di sempre a farlo da wild-card dopo la leggenda Gary Hunt nel 2025. E gli italiani? In gara erano tre, Davide Baraldi, ottavo e i due fidanzati d'argento nei tuffi agli Europei di Parigi, Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti. Questa volta per loro non è arrivato il podio, ma bastava esserci e soprattutto infiammare come hanno fatto il pubblico di Polignano: Barnaba ha chiuso al 5° posto di tappa, 10° assoluto nella classifica del 2026, mentre Elisa Cosetti si coccola il 6° piazzamento in Puglia e l’11° mondiale.

A trionfare, anche nella 13ª edizione del Red Bull Cliff Diving a Polignano è stato soprattutto l’ammaliante borgo pugliese perché solo da quelle parti si possono vedere certe cose: le 45mila persone arrivate da tutto il mondo nel weekend si sono godute la camminata tra i vicoli per arrivare alla piattaforma, gli atleti che si riscaldano e poi tuffano dai balconi delle vecchie case. E pensate che tutto questo rischiava di saltare per la mareggiata dei giorni scorsi. Invece c’è stato il solito show, uno spettacolo unico al mondo.

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