Red Bull Cliff Diving a Polignano: 45mila persone in delirio, Heslop campione del mondo

L'ucraino Prygorov e la canadese Carlson hanno vinto la tappa italiana, mentre il britannico Heslop si è portato via il titolo della classifica generale maschile, il secondo di sempre a farlo da wild-card dopo la leggenda Gary Hunt nel 2025. E gli italiani? In gara erano tre, Davide Baraldi, ottavo e i due fidanzati d'argento nei tuffi agli Europei di Parigi, Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti. Questa volta per loro non è arrivato il podio, ma bastava esserci e soprattutto infiammare come hanno fatto il pubblico di Polignano: Barnaba ha chiuso al 5° posto di tappa, 10° assoluto nella classifica del 2026, mentre Elisa Cosetti si coccola il 6° piazzamento in Puglia e l’11° mondiale.