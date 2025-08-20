Vela, Palermo-Montecarlo: prime 30 ore da record

La Palermo-Montecarlo del ventennale si sta rivelando una edizione da record. Le prime 30 ore di navigazione hanno confermato le previsioni: dopo l'avvio dal golfo di Mondello con sole e vento sui 10 nodi, solo un paio d'ore al centro del Tirreno meridionale per una bolla di vento leggero hanno rallentato la corsa della flotta, rimasta piuttosto compatta ad eccezione del maxi Black Jack 100, in fuga sin dalle prime ore di gara. Superata la bolla, tutte le barche hanno beneficiato di un nuovo flusso di venti meridionali e hanno fatto notevoli progressi verso Nord. Black Jack ha passato il cancello obbligatorio dentro la baia di Porto Cervo alle 10:39 di mercoledi 20 agosto, con vento da 130 gradi sui 15-18 nodi. Un tempo sensazionale: al momento del passaggio il maxi francese è quasi cinque ore sotto al tempo del 2024, che portò al record attuale della regata (44 ore, 34 minuti, 24 secondi). Oltre quattro ore dopo, alle 14:48, ha tagliato il gate la seconda barca, Arkas, seguita al terzo dal catamarano Falcon (15:00) e al quarto dal VO65 Sisi (15:25) e poi da Intuition (15:46). Sesto al gate il Mylius 60 Manticore.