Vela, Palermo-Montecarlo: prime 30 ore da record

La Palermo-Montecarlo del ventennale si sta rivelando una edizione da record. Le prime 30 ore di navigazione hanno confermato le previsioni: dopo l'avvio dal golfo di Mondello con sole e vento sui 10 nodi, solo un paio d'ore al centro del Tirreno meridionale per una bolla di vento leggero hanno rallentato la corsa della flotta, rimasta piuttosto compatta ad eccezione del maxi Black Jack 100, in fuga sin dalle prime ore di gara. Superata la bolla, tutte le barche hanno beneficiato di un nuovo flusso di venti meridionali e hanno fatto notevoli progressi verso Nord. Black Jack ha passato il cancello obbligatorio dentro la baia di Porto Cervo alle 10:39 di mercoledi 20 agosto, con vento da 130 gradi sui 15-18 nodi. Un tempo sensazionale: al momento del passaggio il maxi francese è quasi cinque ore sotto al tempo del 2024, che portò al record attuale della regata (44 ore, 34 minuti, 24 secondi). Oltre quattro ore dopo, alle 14:48, ha tagliato il gate la seconda barca, Arkas, seguita al terzo dal catamarano Falcon (15:00) e al quarto dal VO65 Sisi (15:25) e poi da Intuition (15:46). Sesto al gate il Mylius 60 Manticore.
Black Jack ha sorpreso tutti per la scelta di non attraversare le Bocche di Bonifacio, come capita quasi sempre, e di navigare verso Nord lasciando la costa della Corsica a sinistra. Motivo: il vento da Sud che spinge la barca nella direzione giusta, mentre a Ovest dell'isola è arrivato il previsto Mestrale-Ponente. Le previsioni indicano un aumento del vento nella parte settentrionale della regata, saranno ore impegnative per tutti. Il tempo stimato di arrivo per Black Jack è intorno alle 5:00 di giovedi 21 agosto, tre ore sotto al record. E' una corsa bellissima e interessante. Oltre alla barca di testa tutti stanno facendo un'ottima regata.
