Tennis: Wta 250 Auckland, Cocciaretto unica azzurra in tabellone

03 Gen 2026 - 23:30

Elisabetta Cocciaretto è l'unica azzurra al via nell'"ASB Classic" (Wta 250 - montepremi 283.347 dollari) che si sta disputando sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda. La 24enne di Fermo, n.83 Wta, è stata sorteggiata al primo turno contro la statunitense Alycia Parks, n.78 del ranking, mai affrontata in carriera. Per la marchigiana è la terza partecipazione al torneo neozelandese dove non ha ancora mai vinto un match: nel 2020 fu battuta in tre set al primo turno delle qualificazioni, dalla spagnola Bolsova: nel 2023 è stata stoppata al primo turno del tabellone principale dalla russa Blinkova, sempre in tre set. La vincente di questa sfida troverà al secondo turno o la polacca Magda Linette, n.54 del ranking e quinta favorita del seeding (seguita dalla connazionale Aga Radwanska), o l'inossidabile Venus Williams, n.581 del ranking (la statunitense ad Auckland ha trionfato nel 2015 battendo Wozniacki dopo aver perso la finale nel 2014 contro Ivanovic), che a 45 anni e fresca di matrimonio ha chiesto e ottenuto una wild card. A guidare il seeding è l'ucraina Elina Svitolina, al rientro nel circuito dopo oltre tre mesi (l'ultimo match disputato era stato quello perso contro Jasmine Paolini alle BJK Cup Finals di settembre): la 31enne di Odessa, n.14 Wta, è stata finalista in questo torneo nel 2024, battuta da Coco Gauff.

