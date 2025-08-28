Tennis: Us Open, Paolini: "Ho ritrovato serenità ed equilibrio"

"Avevo già giocato contro questa ragazza a Indian Wells - spiega - penso che giochi davvero bene e che salirà presto in classifica. Da marzo ad ora è già migliorata molto, è solida e sa toglierti il tempo, sta su tutte le palle e ha un ottimo atteggiamento. Abbiamo preparato bene la partita: sapevo più o meno cosa aspettarmi, anche grazie al lavoro fatto insieme a Sara e Federico. Ho avuto alti e bassi di attenzione, ma nel complesso è stato un buon match". Così Jasmine Paolini in conferenza stampa dopo il successo al secondo turno degli Us Open contro la giovane americana Iva Jovic. Nel terzo turno affronterà la mancina ceca Marketa Vondrousova: "Ora penso di aver ritrovato stabilità, serenità ed equilibrio".