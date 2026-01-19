Nba: vincono i Lakers, Charlotte supera Denver

Nella notte dell'Nba i Los Angeles Lakers superano 110 a 93 i Toronto Raptors anche grazie a una buona prestazione di Deandre Ayton che mette a segno 25 punti. I Charlotte Hornets passano 110 a 87 sul campo dei Denver Nuggets con Brandon Miller protagonista con 23 punti. Ja Morant segna 24 punti nel match vinto dai suoi Memphis Grizzlies sugli Orlando Magic per 126 a 109, mentre i Chicago Bulls battono per 124 a 122 i Brooklyn Nets. Jabari Smith Jr. con 32 punti mette la firma nel successo (119 a 110) degli Houston Rocktes con i New Orleans Pelicans. I Portland trail blazers, infine, superano 117 a 110 i Sacramento Kings, con l'importante contributo di Deni Avdija (30 punti).