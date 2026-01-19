Tennis, McEnroe: "Amo Alcaraz ma Sinner resiste a tutto"

"Tifo per Alcaraz? Tifo per il bel tennis, per i giocatori che sanno infiammare il pubblico. Quelli con un carattere forte - spiega l'ex campione - Anche Jannik ha una grande personalità, e quella non te la costruisci: ci nasci. Lo scorso anno ha saputo resistere a pressioni veramente terribili, ne è uscito da grande campione. Alcaraz dal punto di vista tecnico è forse la cosa più bella che ho mai visto. Sulla superficie veloce però non basta un braccio speciale". McEnroe definisce poi Lorenzo Musetti un "talento puro, un bel tipo. E certe sue sfuriate hanno un sapore di vecchi tempi. Musetti è stato sfortunato al Roland Garros, quando si è fatto male: stava giocando alla grande. Sembra tornato al livello di prima, e si sta avvicinando ai migliori sia mentalmente sia fisicamente. Insieme a Novak può essere la reale alternativa a Sinner e Alcaraz. Ma negli Slam servono equilibrio e costanza. Arrivare fino in fondo resta una sfida enorme: devi battere due o tre dei top player. Un gradino sotto, altri giocatori".