Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, McEnroe: "Amo Alcaraz ma Sinner resiste a tutto"

19 Gen 2026 - 11:13

Per gli Australian Open "metterei" Jannik Sinner e Alcaraz "sullo stesso piano. Carlos è più brillante, nel gioco e nel modo di proporsi al pubblico. Ma anche Jannik ha grande personalità: è più costante, e sa imporre al gioco una velocità che solo lo spagnolo - oggi - può reggere. Però darei tutto così scontato. Se il tennis fosse una scienza esatta, non avrei raggiunto quello che ho raggiunto. Le variabili possono essere tante: una giornata storta, un piccolo infortunio. Di sicuro, i loro rivali se vogliono vincere non dovranno sbagliare nulla. Ma vedo altri campioni che possono dire la loro, soprattutto a inizio stagione. Il primo della lista è Djokovic. Però darei tutto così scontato. Se il tennis fosse una scienza esatta, non avrei raggiunto quello che ho raggiunto. Le variabili possono essere tante: una giornata storta, un piccolo infortunio. Di sicuro, i loro rivali se vogliono vincere non dovranno sbagliare nulla. Ma vedo altri campioni che possono dire la loro, soprattutto a inizio stagione. Il primo della lista è Djokovic". Così John McEnroe nel corso di un'intervista a Repubblica.

"Tifo per Alcaraz? Tifo per il bel tennis, per i giocatori che sanno infiammare il pubblico. Quelli con un carattere forte - spiega l'ex campione - Anche Jannik ha una grande personalità, e quella non te la costruisci: ci nasci. Lo scorso anno ha saputo resistere a pressioni veramente terribili, ne è uscito da grande campione. Alcaraz dal punto di vista tecnico è forse la cosa più bella che ho mai visto. Sulla superficie veloce però non basta un braccio speciale". McEnroe definisce poi Lorenzo Musetti un "talento puro, un bel tipo. E certe sue sfuriate hanno un sapore di vecchi tempi. Musetti è stato sfortunato al Roland Garros, quando si è fatto male: stava giocando alla grande. Sembra tornato al livello di prima, e si sta avvicinando ai migliori sia mentalmente sia fisicamente. Insieme a Novak può essere la reale alternativa a Sinner e Alcaraz. Ma negli Slam servono equilibrio e costanza. Arrivare fino in fondo resta una sfida enorme: devi battere due o tre dei top player. Un gradino sotto, altri giocatori".

Tra questi "i miei americani: Shelton, Fritz. E Zverev (ma deve attaccare di più). Però tutti hanno avuto dei problemi. Mi piace pure Bublik. E che peccato non avere qui due ragazzi dotati come Draper e Rune. La stagione però è lunga, avranno tempo per provarci". 

Ultimi video

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

00:53
DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

01:16
Sorteggi Australian Open

Sorteggi Australian Open

02:55
DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

01:42
DICH TORTU SU OLIMPIADE/TEDOFORO 14/1 DICH

Tortu oltre le polemiche: "Felice di fare il tedoforo"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Campaccio Cross Country: Battocletti difende il titolo, ecco le sue sfidanti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:13
Tennis, McEnroe: "Amo Alcaraz ma Sinner resiste a tutto"
10:41
Ferrari, allarme Ralf Schumacher: "Stanno facendo due auto diverse, sarà un disastro"
08:36
Nba: vincono i Lakers, Charlotte supera Denver
23:22
Pallamano, Europei: Italia sconfitta dall'Ungheria
20:52
Basket, standing ovation per Polonara a Sassari: "E' casa mia"