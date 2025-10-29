Tennis, Sonego: "Mi spiace aver eliminato Musetti, spero vada alle Finals"

Lorenzo Sonego ha vinto il derby e complicato i piani di Final a Lorenzo Musetti. "L'attitudine è stata la chiave - ha detto Sonego - . Non ero felice per il primo set. Lui è un giocatore contro cui è difficile entrare in partita, ma ho lottato punto su punto sono rimasto fiducioso perché mi stavo allenando bene in questi giorni. Il match poi è girato, è stato fondamentale tenere il servizio nel secondo set". "Sono ovviamente contento per la vittoria, ma mi dispiace aver eliminato Musetti, che è in corsa per le Nitto ATP Finals di Torino: spero che riesca a qualificarsi lo stesso - ha poi aggiunto - Voglio chiudere bene l'anno, è sempre brutto perdere durante la stagione, e l'importante è allenarsi sempre con costanza e trovare buone sensazioni. Ora vedremo come andrà il resto del torneo".