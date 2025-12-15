Prowinter Test Days 2026: il primo grande appuntamento europeo dedicato ai test materiali del mondo sci

«Il Prove Libere Retail by Pool Sci Italia è oggi uno degli appuntamenti più rilevanti per la filiera commerciale dello sci alpino. Si tratta del primo Ski Test B2B europeo con le novità della prossima stagione ed è l’unico evento che integra attività fieristiche e test sul campo, grazie alla stretta sinergia con Prowinter» afferma Alessio Meda, Presidente del Pool Sci Italia. «Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa ha registrato una crescita costante in termini di partecipazione e rilevanza strategica. Risultato pienamente coerente con la mission del Pool Sci Italia, orientata a promuovere la cultura industriale e l’innovazione nel mondo dello sci alpino, favorendo al contempo la professionalizzazione della filiera e un dialogo costante tra brand, rental e retailer. Siamo convinti che anche quest’anno tale trend verrà consolidato, grazie alla collaborazione attiva con Fiera Bolzano, ITASnow e la località di Carezza, con l’obiettivo comune di garantire a tutti i professionisti le migliori condizioni operative, logistiche e di accoglienza per un’esperienza di alto livello».