Prowinter Test Days 2026: il primo grande appuntamento europeo dedicato ai test materiali del mondo sci

© Ufficio Stampa
Il futuro dello sci prende forma in Trentino-Alto Adige: lunedì 12 e martedì 13 gennaio 2026 tornano a Carezza i Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia, il primo appuntamento europeo della stagione in cui aziende, distributori e noleggiatori potranno testare in anteprima i materiali del mondo sci da pista destinati all’inverno 2026/2027.
Riconfermati per il terzo anno consecutivo come uno degli appuntamenti centrali della 26ᵃ edizione di Prowinter – l’hub B2B di riferimento per l’outdoor e gli sport invernali, in programma dall’11 al 13 gennaio a Fiera Bolzano –, i Prowinter Test Days 2026 si presentano con un format ulteriormente rafforzato e perfettamente integrato nel nuovo assetto internazionale della fiera, che quest’anno vede anche l’apertura di un padiglione dedicato allo Scandinavian Village, simbolo dell’incontro tra Nord e Sud Europa.
L’iniziativa rappresenta il primo momento di incontro strategico tra brand, retailer e noleggiatori a livello internazionale: un momento unico nel calendario europeo per provare sul campo i prodotti che saranno protagonisti della prossima stagione invernale.
A ospitare i Test sarà nuovamente la pista Prà di Tori a Carezza Ski: situata a soli 40 minuti da Bolzano, si presenta come il contesto ideale per valutare performance, stabilità e reattività dei prodotti in condizioni reali. Tra i pendii andranno infatti in scena due giornate di test esclusivi durante le quali oltre 250 professionisti potranno provare in anteprima i principali materiali e tecnologie del mondo sci della prossima stagione, confrontarsi con colleghi del settore e approfondire le ultime innovazioni.
Le novità presentate durante la fiera a Bolzano potranno così essere testate e toccate con mano sulle nevi di Carezza, trasformando la località in un vero punto di riferimento europeo per chi desidera un’anteprima concreta e approfondita sulle novità dell’inverno 2026/2027.
«Siamo davvero felici di riproporre i Prowinter Test Days anche quest’anno. Questa 26ᵃ edizione punta a consolidare ulteriormente il ruolo dei primi test materiali della stagione, con l’ambizione di diventare un appuntamento imprescindibile per negozianti e noleggiatori che desiderano vedere i prodotti in fiera e provarli immediatamente sulla neve» dichiara Geraldine Coccagna, Brand Manager di Prowinter. «È una risposta concreta alle esigenze di produttori, retailer e rental. Come Fiera Bolzano, siamo orgogliosi di portare avanti questo progetto, anche grazie al supporto di partner fondamentali come Pool Sci Italia, ITASnow e Carezza Ski».
I Prowinter Test Days costituiscono un’occasione strategica non solo per distributori e noleggiatori, ma anche per le aziende del Pool Sci Italia e per i principali marchi del settore, che possono così presentare e mettere alla prova in anteprima le innovazioni sviluppate negli ultimi mesi all’interno di un contesto altamente qualificato e professionale.
«Il Prove Libere Retail by Pool Sci Italia è oggi uno degli appuntamenti più rilevanti per la filiera commerciale dello sci alpino. Si tratta del primo Ski Test B2B europeo con le novità della prossima stagione ed è l’unico evento che integra attività fieristiche e test sul campo, grazie alla stretta sinergia con Prowinter» afferma Alessio Meda, Presidente del Pool Sci Italia. «Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa ha registrato una crescita costante in termini di partecipazione e rilevanza strategica. Risultato pienamente coerente con la mission del Pool Sci Italia, orientata a promuovere la cultura industriale e l’innovazione nel mondo dello sci alpino, favorendo al contempo la professionalizzazione della filiera e un dialogo costante tra brand, rental e retailer. Siamo convinti che anche quest’anno tale trend verrà consolidato, grazie alla collaborazione attiva con Fiera Bolzano, ITASnow e la località di Carezza, con l’obiettivo comune di garantire a tutti i professionisti le migliori condizioni operative, logistiche e di accoglienza per un’esperienza di alto livello».
I Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia si confermano quindi un elemento chiave all’interno dell’ecosistema di Prowinter, che anno dopo anno si afferma sempre più non solo come una fiera, ma come una piattaforma B2B completa, capace di integrare esposizione, networking e test sul campo in un’unica esperienza di alto profilo professionale.