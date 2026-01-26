Tennis, Sinner riscrive la storia: 9 quarti di finale Slam consecutivi come i grandi

26 Gen 2026 - 10:41

Jannik Sinner continua a macinare record e si conferma nell'élite assoluta del tennis mondiale. Con la vittoria contro Darderi negli ottavi degli Australian Open, l'azzurro diventa il terzo giocatore più giovane nell'era Open ad aver conquistato i quarti di finale in almeno nove tornei del Grande Slam consecutivi. Un risultato statistico impressionante che lo vede preceduto in questa speciale classifica di precocità soltanto da due leggende come Pete Sampras e Novak Djokovic, consolidando ulteriormente la sua posizione tra i dominatori del circuito ATP.

