Tennis, Sinner: "Contento, ma devo alzare il livello"

"Un avversario difficilissimo, diverso da tutti gli altri. Lui ha servito molto bene. Ho cercato di cambiare la posizione in risposta, ho fatto fatica a chiudere la partita ma succede nello sport. Sono contento di essere al prossimo turno. Giocherò ancora a breve, quindi non mi allenerò. Ho bisogno di tenere il corpo il più fresco possibile. Arrivare ai quarti in ogni torneo è molto importante, spero di alzare il livello". Lo ha detto Jannik Sinner al termine della partita vinta sul francese Adrian Mannarino al torneo Cincinnati Masters 1000.
"Anche se è passato molto tempo dall'ultima volta che ci ho giocato, l'avevo visto giocare, soprattutto al Roland Garros. L'avevo anche visto allenarsi a bordo campo. È vero che è entrato in un'altra dimensione", ha commentato Mannarino su Jannik Sinner dopo essere stato eliminato dal tennista azzurro al Masters 1000 di Cincinnati. Lo riporta L'Equipe. Sinner, ha proseguito il francese, "colpisce la palla molto bene, mette costantemente pressione. Anche quando sbaglia un po', non ti senti mai in grado di orientarti. Non so se sia sempre la stessa cosa, ma ogni volta che aveva bisogno di un buon servizio, di un buon colpo, lo faceva. Forse non gli ho messo abbastanza pressione o non si sentiva in pericolo, ma è rimasto piuttosto rilassato. Ha giocato davvero bene ogni volta che contava, e questo ha fatto la differenza".
