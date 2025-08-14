Tennis, Sinner: "Contento, ma devo alzare il livello"

"Anche se è passato molto tempo dall'ultima volta che ci ho giocato, l'avevo visto giocare, soprattutto al Roland Garros. L'avevo anche visto allenarsi a bordo campo. È vero che è entrato in un'altra dimensione", ha commentato Mannarino su Jannik Sinner dopo essere stato eliminato dal tennista azzurro al Masters 1000 di Cincinnati. Lo riporta L'Equipe. Sinner, ha proseguito il francese, "colpisce la palla molto bene, mette costantemente pressione. Anche quando sbaglia un po', non ti senti mai in grado di orientarti. Non so se sia sempre la stessa cosa, ma ogni volta che aveva bisogno di un buon servizio, di un buon colpo, lo faceva. Forse non gli ho messo abbastanza pressione o non si sentiva in pericolo, ma è rimasto piuttosto rilassato. Ha giocato davvero bene ogni volta che contava, e questo ha fatto la differenza".