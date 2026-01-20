Milano Cortina: da freestyle a snowboard, in vendita ultimi biglietti

Con il rilascio degli ultimi biglietti, previsto per domani, mercoledì 21 gennaio alle ore 16.00, prende ufficialmente avvio lo sprint finale verso Milano Cortina 2026. Le competizioni degli sport invernali più iconici, dallo sci freestyle allo sci di fondo, dalla combinata nordica al salto con gli sci, fino allo snowboard, si preparano ad accogliere il pubblico per una nuova edizione dei Giochi che si preannuncia ricca di emozioni e grandi prestazioni atletiche.
A Livigno, ogni specialità offrirà un punto di vista privilegiato sullo spettacolo Olimpico: dall'Halfpipe al Big Air, fino allo Slopestyle, dove potenza, precisione e creatività si fondono dando vita a gare dal forte impatto scenico.
Le sfide imprevedibili di snowboard promettono momenti di pura adrenalina: velocità, istinto e controllo assoluto scandiranno prove che non ammettono errori. Dallo snowboard cross alle discipline più tecniche, ogni singola scelta conta per consacrarsi tra i migliori al mondo.
A Tesero e Predazzo, invece, sci di fondo e combinata nordica metteranno alla prova resistenza, strategia e capacità di gestione delle energie. La Val di Fiemme si conferma così lo scenario ideale per assistere a sfide avvincenti fino all'ultimo secondo. Gli ultimi biglietti sono disponibili a partire da 25 euro.
Milano Cortina 2026 introduce inoltre nuove opportunità per il pubblico. Da domani è attivo uno sconto del 20% sui biglietti della gara inaugurale a Livigno di qualificazione dello snowboard big air maschile del 5 febbraio.
La promozione Small Group Promo offre inoltre ai gruppi compresi tra 4 e 10 persone la possibilità di assistere ad alcune sessioni di gara a Livigno, Val di Fiemme e Anterselva/Antholz, beneficiando di uno sconto del 25%. Un'occasione ideale per vivere l'esperienza Olimpica insieme a familiari e amici.